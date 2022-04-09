Çin’in China Daily gazetesi: Putin, ABD’nin tuzağına düştü

Ukrayna savaşında Rusya’yı kınamaktan kaçınıp orta bir yol izleyen Çin’in İngilizce yayın yapan China Daily gazetesi, savaşla ilgili çarpıcı bir analize yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Çin gazetesi Rusya Devlet Başkanı Putin'le ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Çin'in China Daily gazetesi, London School of Economics'te Küresel Politik Ekonomi profesörü Robert H. Wade atıfla, “Kremlin'in Putin hükümetini devirmeyi amaçlayan ABD ve NATO tarafından kurulan bir tuzağa fiilen düştüğünü” yazdı.

Gazetenin dikkan çeken haberi şöyle:

Bu görüş, Ukrayna'daki kriz olmadan ABD'nin Rusya ekonomisini yok etmeye, dünya çapında düzenlemeye gidemeyeceği ve Rusya hükümetini devirme girişiminin bir parçası olarak ülkeyi kana bulamak için bir ayaklanmaya öncülük etmeye kalkışamayacağını söyleyen Consortium News'in yazı işleri müdürü Joe Lauria tarafından tekrarlanıyor.

Lauria, ABD ve NATO'nun Ukrayna krizindeki gizli amaçlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimini sona erdirmek ve onun yerine ABD'ye dost ve ona bağımlı bir yönetim getirmek olduğuna dikkat çekti.

Wade, London School of Economics tarafından yürütülen akademik blog olan European Politics and Policy'nin 30 Mart'ta resmi web sitesinde yayınlanan bir makalede, ABD'nin Moskova'da uzun süredir rejim değişikliği için uzun süredir devam eden bir stratejisi olduğunu ve Ukrayna'nın pivot olduğunu söyledi:

"Bir yandan Ukrayna'ya Rus ordusunu bir bataklığa batırmak için yeterli askeri ve diğer teçhizatı gönderiyor. Diğer yandan Rus seçkinlerinde büyük sıkıntıya ve Rus orta sınıfında büyük bir daralmaya neden olacak şekilde Rusya'ya ciddi, geniş kapsamlı yaptırımlar uyguluyor. Kombinasyon, Rusların Putin'i devirmek için ayaklanmasına yetecek kadar uzun sürmeli."

Wade, ABD'nin silah artı yaptırım stratejisinin bir nedene ihtiyaç duyduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekâtının gerekli bir savaş nedeni olduğunu da sözlerine ekledi.

Wade, Aralık 2021'de Kremlin'in sekiz yıllık Minsk barış anlaşmalarının (Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağının taahhüt edilmesini içeren) uygulanmasını, aşırı sağ Ukraynalı milislerin dağıtılmasını ve Avrupa'da yeni güvenlik mimarisi hakkında ciddi müzakerelere girişmeyi de içeren anlaşma önerileri sunduğunu hatırlattı.. Ancak ABD ve NATO sürekli olarak müzakere etmeyi reddetti.

Eski ABD başkanı Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski, Avrasya'nın kontrolünün ABD'nin dünya sistemindeki "önceliği" veya "hegemonyası" için hayati olduğunu varsayarak daha büyük bir resim ortaya koydu.

Brzezinski, 1997 tarihli “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Jeopolitik Imperatives” adlı kitabında şunları yazmıştı:

"Avrasya satranç tahtasında yeni ve önemli bir alan olan Ukrayna, jeopolitik bir eksendir çünkü bağımsız bir ülke olarak varlığı Rusya'yı dönüştürmeye yardımcı olur."

Brzezinski, Ukrayna Rusya'ya entegre olmadan veya Rusya ile yakın müttefik olmadan Rusya'nın "ağırlıklı olarak Asya emperyal devleti" olacağını savundu:

“Ukrayna'nın Rusya'ya entegre olması, Rusya'ya "bir Avrasya imparatorluğu" olma açılımını sağlıyor.” Dolayısıyla ABD'nin uzun süredir devam eden amacı, Rusya'nın stratejisini kısıtlamaya yönelik önemli bir adım olarak Ukrayna'yı Rusya'dan uzaklaştırmak ve böylece ABD üstünlüğünü sürdürmek olmuştur. .