Çin'in 23 tonluk roketi Dünya'ya doğru düşüyor! Hava sahaları kapatıldı!

Çin'den fırlatılan 23 tonluk roket gövdesinin kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçtiği belirtildi. Olay nedeniyle İspanya'daki tüm havalimanları hava sahasını uçuşlara kapattı.

Çin'in Cadılar Bayramı'nda uzaya fırlatılan 23 tonluk dev roketi Long March 5B'nin Dünya'ya düşecek olması endişeleri artırırken, uzmanlar saatler içerisinde roketin Dünya atmosferine kontrolsüz bir giriş yapmasını beklediklerini söyledi.

Uzmanlara göre, roketin, TSİ yarın sabah 05.21-06.50 saatleri arasında Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

Üç yıldan kısa bir süre içinde beşinci kez, Çin'in uzay araçlarının parçaları Dünya'ya düştü. Bunlardan en dikkat çekeni 8 Mayıs 2021'de gerçekleşti. 18 tonluk bir roket Hint Okyanusu'na düştü. Ancak bölgedeki köyler dağılan enkaz parçaları yüzünden zarar gördü.

ROKET NEREYE DÜŞECEK?

Şimdi herkesin aklındaki soru bu kontrolsün roketin nereye düşeceği…

ABD hükümeti tarafından finanse edilen ve kar amacı gütmeyen bir araştırma merkezi olan The Aerospace Corporation'a göre, roketin tam olarak nereye ineceği bilinmiyor, ancak olası enkaz alanı ABD, Orta ve Güney Amerika, Afrika, Hindistan, Çin, Güneydoğu Asya ve Avustralya'yı içeriyor.

Roketin düşebileceği koordinatlar arasında Türkiye de yer alıyor.