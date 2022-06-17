Çin, ilk yerli uçak gemisini denize indirdi

Pekin, Çin'de tasarlanan ve inşa edilen yüksek teknoloji ile donanımlı ilk yeni nesil uçak gemisini denize indirdi.

Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre Fujian adı verilen uçak gemisi bugün sabah saatlerinde Şanghay yakınlarındaki bir tersanede bulunan havuzdan ayrıldı.

Dünyanın en büyük donanmasına sahip Çin'in yeni uçak gemisinin Batılı muadillerine rakip olacağı düşünülüyor.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Çin daha önce yerli uçak gemilerini hizmete sokmuştu ancak deniz kuvetlerine kazandırılan Fujian gemisi, ülkede tasarlanan ve inşa edilen ilk yüzde 100 yerli üretim gemi özelliğine sahip.

Savunma istihbarat şirketi Janes analisti Ridzwan Rahmat, AP'ye yaptığı açıklamada yeni uçak gemisi için "Bu askeri anlamda Çin için önemli bir kilometre taşı" dedi.

Karmaşık savaş gemisini sıfırdan inşa etme becerisinin Çin endüstrisi için önemli bir gelişme olduğunu belirten Rahmat, "Bu, Çinli mühendislerin artık korvetler, fırkateynler, amfibi saldırı gemileri ve şimdi de bir uçak gemisi olmak üzere modern deniz savaşıyla ilişkili tüm su üstü savaş gemilerini yerli olarak üretebildiklerini gösteriyor" dedi.

Çin'in ilk uçak gemisi Sovyet gemisi olarak yeniden tasarlanmış, ikincisi ise yine Sovyet tasarımı temel alınarak Çin'de inşa edilmişti.

Fujian ise, ABD Donanması tarafından geliştirilen elektromanyetik tipte bir sistem olduğu düşünülen katapult fırlatma sistemini esas alıyor.

Singapur merkezli savunma analisti Rahmat'a göre, Fujian, daha geniş bir menzile sahip ve eski tip fırlatma sistemlerine nazaran daha fazla silah yükü taşıyabiliyor. .