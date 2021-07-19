Çin ile ilgili korkunç koronavirüs iddiası!

National Review dergisinin internet sitesinde yayınlanan makalede koronavirüs salgını ile ilgili Çin hakkında çarpıcı ifadeler yer aldı. Makalede, Başkan Xi Jinping’in rakiplerine, özellikle ABD’ye karşı, Çin’i baskın süper güç haline getirmek için koronavirüs pandemisini kullandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, yaklaşık 100 ülke ve bölgede, COVID-19'un ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı. Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü açıklayarak, uyarıda bulundu.

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının “tehlikeli” olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini vurguladı.

“DÜNYA EKONOMİSİNİ…”

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde National Review dergisinin internet sitesinde tartışmalara konu olacak bir makale yayınlandı. Makalenin sahibi Arthur Herman…

Ortaya attığı iddia ile yeni tartışmalara neden olan Herman, “Çin, COVID krizini dünya ekonomisini avantajına bozmak için kullanmıştır…” ifadelerine yer verdi.

Makalede, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Covid salgınının başlangıcında dünyayı uyarmadığı ve bir süre gizli tuttuğu yazıldı. Hatta, Başkan Xi Jinping'in (Şi Cinping) rakiplerine, özellikle ABD'ye karşı, Çin'i baskın süper güç haline getirmek için koronavirüs pandemisini kullandığı belirtildi.

Makalede yer alan ‘Çin'in 2025 hedefli 5 yıllık kalkınma planının altyapısını koronavirüs mü oluşturuyor?' sorusu ise akılları kurcalamaya başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.