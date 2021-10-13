Çin ile Hindistan arasında tansiyon yükseliyor

Çin Global Times gazetesi, Çin ile Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlıklarının iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırdığını dikkat çekti. Gazete, Yeni Delhi yönetimini suçlayarak, “Hindistan sınır konusunda uyurgezer” dedi.

Uzak doğunun iki büyük ülkesi Çin ve Hindistan arasında tansiyon giderek yükseliyor.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, başyazısında Pekin ile Yeni Delhi yönetimleri arasında yaşanan sınır gerginliğini dikkat çekerek, “Hindistan sınır konusunda uyurgezer” dedi.

Global Times Gazetesi'nde, ”Hindistan sınır konusunda uyurgezer” başlıklı yayımlanan yazı şöyle:

Çin ve Hindistan, Pazar günü kolordu komutanı düzeyindeki 13. tur görüşmelerini gerçekleştirdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Batı Tiyatro Komutanlığı Pazartesi sabahı erken saatlerde yaptığı açıklamada, Çin'in sınır durumunu rahatlatmak ve sakinleştirmek için muazzam çabalar gösterdiğini, Hindistan'ın ise makul olmayan ve gerçekçi olmayan taleplerde ısrar ederek müzakereleri zorlaştırdığını söyledi.

PLA Batı Tiyatro Komutanlığı da yaptığı açıklamada, Çin'in egemenliği koruma kararlılığının sarsılmaz olduğunu ve Çin'in Hindistan'ın durumu yanlış değerlendirmemesini umduğunu söyledi.

Hindistan ise, Çin-Hindistan sınırının batı kesimindeki gerilimin Çin tarafının durumu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerinden kaynaklandığını ve ikili anlaşmaları ihlal ettiğini ilan etti.

Çin tarafından yapılan açıklamada, "Hindistan'ın atıfta bulunduğu 'statüko', Çin topraklarına sürekli tecavüzlerini meşrulaştırmaktır" denildi.

Hindistan'dan yapılan açıklamada ise, "geri kalan alanların çözülmesinin ikili ilişkilerde ilerlemeyi kolaylaştıracağı" belirtildi. Bu, Hindistan tarafının sınır anlaşmazlıklarını genel Çin-Hindistan ilişkileriyle ilişkilendirme ve Çin tarafını taviz vermeye zorlama konusundaki mevcut tutumunu gösteriyor.

Çin-Hindistan sınır bölgesindeki durum genel olarak sakinleşti. Galwan Vadisi çatışmasından sonra yeni kan dökülmedi. Çin ve Hint ordularının son açıklamalarına göre, her iki taraf da sınır bölgesinde barışı ve Fiili Kontrol Hattı boyunca istikrarı korumak istiyor. Çatışmayı tırmandırmak istemiyorlar.

Ancak, Çin ile Hindistan arasındaki sınır sorunu sıkışmış durumda. Bunun temel nedeni, Hindistan tarafının müzakerelerde hâlâ doğru bir tutum geliştirmemiş olmasıdır. Her zaman gerçek duruma veya gücüne uygun olmayan gerçekçi olmayan taleplerde bulunur.

Hindistan'ın müzakerelerdeki tutumu fırsatçı. Yeni Delhi, Çin'in genel ulusal stratejisini gerçekleştirmek için batı sınırlarında istikrar arzusu nedeniyle Çin'in Hindistan'ın yardımına ihtiyacı olduğunu varsayıyor. Özellikle Hindistan, Çin-ABD ilişkilerindeki bozulmayı önemli stratejik pazarlık çiplerini kazanmak için bir fırsat olarak görüyor. Yeni Delhi, Pekin'in sınır sorunu konusundaki tutumunu yumuşatmasını ve Yeni Delhi'nin Pekin'e karşı Washington ile ittifak kurmasını önleme taleplerine boyun eğmesini bekliyor.

Böyle bir fırsatçı tutum, Hindistan'ın uluslararası politikadaki büyük bir güç statüsünü düşürdü, çünkü bu taktik büyük güçler arasında çalışmayacaktır. Sınır sorunu, tüm ulusların itibarı ile ilgilidir. Dolayısıyla iki büyük ülke arasında sınır çatışmaları meydana geldiğinde, bunun büyük güç ilişkilerine dayalı olarak yönetilmesi gerekir. Ve bu ülkelerden herhangi biri için diğer tarafı gerçek duruma uygun olmayan ve kendi ulusal çıkarlarına zarar verecek tavizler vermeye zorlamak kendisi için bir sorun oluşturmaktadır. Çünkü amacına ulaşmak imkânsızdır ve sadece kendisi için sorun yaratacaktır.

Galwan Vadisi çatışması, Çin'in Çin-Hindistan ilişkilerini kolaylaştırmak adına toprak egemenliğini korumak için harekete geçmekten geri durmayacağını kanıtlıyor. Yeni Delhi, Çin ile Hindistan arasındaki temel dinamikleri yanlış değerlendirmeye ve Çin'in kararlılığını ve kararlılığını küçümsemeye devam ederse, yalnızca kendisi için yeni yanlış bilgiler yaratacak ve Hindistan'ı daha fazla kayıpla karşı karşıya bırakacaktır.

Çin halkı, hem Çin'in hem de Hindistan'ın, birbirleriyle uzun süredir devam eden bir sınır anlaşmazlığını sürdürmek için yeterli ulusal güce sahip büyük güçler olduğunu biliyor. Böyle bir karşılıklı yıpratma üzücü. Yeni Delhi'nin bir konuda net olması gerekiyor: Sınırı istediği gibi almayacak. Bir savaş başlatırsa, kesinlikle kaybeder. Herhangi bir siyasi manevra ve baskı Çin tarafından görmezden gelinecektir.

Sınır sorunları, çözülmesi en zor olan anlaşmazlıklardır. Modern koşullarda, akıllı ülkeler belirli sınır sürtüşmelerinin var olmasına izin verecek, ancak bu sürtüşmeleri iyi yönetecek, onları uygun bir konuma sokacak ve devletler arasındaki ilişkilerle ilgili her şey sorun haline gelmelerini önleyecektir. Sınır anlaşmazlıkları, herhangi bir ülkede kamuoyunu kolayca yönlendirebilir ve vatanseverliği teşvik edebilir, ancak bir ülkenin dış politikalarını zayıflatabilir.

Hindistan ile sınır anlaşmazlığını ele alırken, Çin'in iki şeyi yapması son derece önemlidir. İlk olarak, Hindistan ne kadar sorun çıkarırsa çıkarsın Çin topraklarının Çin'e ait olduğu ve bundan asla vazgeçmeyeceğimiz ilkesine bağlı kalmalıyız. İkincisi sabırlı olmak ve bir milim için hazırlıklı olmaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.