Çin, Elon Musk'ın uydularını füzeyle patlatacak!

Çin'in Musk'ın Starlink uydularını patlatmak için füze geliştirmeye başladığı iddia edildi.

İnterneti devlet tekelinden kurtarmayı ve özelleştirmeyi hedefleyen Elon Musk'ın en önemli girişimlerinden birisi Starlink projesi.

Uzaya çok sayıda uydu göndererek internete erişimi olmayan ya da kontrollü erişim sağlayan bireylerin bu mekanizma sayesinde özgürce internete ulaşması hedefleniyor. Ancak bazı devletler bu duruma karşı anti projelerini geliştirmeye başladı.

ÇİN FÜZE GELİŞTİRİYOR

shiftdelete.net'te yer alan habere göre Çin Ordusu, Starlink uydularının “ulusal güvenliği tehdit etmesi” halinde SpaceX'e karşı füze geliştireceğini açıkladı. Bu adım ise Elon Musk ve Çin arasındaki ortaklığı bozabilir.

Pekin Takip ve Telekomünikasyon Enstitüsü araştırmacısı Ren Yuanzhen, Starlink uydularına karşı adım atmak için birtakım çalışmalar yürüttü.

Ortaya çıkan son raporlara göre Çinli araştırmacılar, anti-SpaceX füzesi geliştirmeye başlamış olabilir.

ŞAŞIRTICI DEĞİL

Modern Defence Technology dergisinde yayınlanan yeni çalışma, Çin'in yörüngede bulunan Starlink uydularını hedef alıyor.

Çinli araştırmacılar, Elon Musk'ın şirketine ait olan bu uyduları takip etmek için gözetleme sistemine ihtiyaç duyulacağına inanıyor.

Aslında ülke güvenliği konusunda oldukça katı kurallara sahip olan Çin'in bu tarz önlemler almaya çalışması şaşırtıcı değil.

Makaleye göre Starlink uyduları, ABD askeri drone ve gizli savaş uçaklarına bilgi sağlayabilir. Bu durum ise Pekin için ulusal güvenlik tehdidi yaratabilir.

BİRKAÇ SENARYO MASADA

Çin'in Starlink'i gerçekten tehdit olarak görmesi durumunda aslında uygulayabileceği birkaç senaryo var. Araştırmacı Ren'e göre, Starlink'i takip edebilmek adına “süper güçlü uzay gözetleme uyduları” geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca Çin'in, Starlink tarafından toplanan verileri de analiz etmesine ihtiyacı var.

Ayrıca Alternatif internet ağı sunmak için Ukrayna'ya Starlink terminalleri gönderen Elon Musk, Rusya'nın saldırabileceğini söylemişti. .