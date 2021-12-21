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Çin'e seyir füzeleri satan üç İsrailli şirkete dava açıldı
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TIMETURK / DÜNYA / Çin'e seyir füzeleri satan üç İsrailli şirkete dava açıldı

Çin'e seyir füzeleri satan üç İsrailli şirkete dava açıldı

İsrail Başsavcılığı'nın, üç savunma sanayi şirketi ile 10 şüpheli hakkında Çin'e seyir füzeleri sattıkları gerekçesiyle dava açtığı bildirildi.

1 Saat Önce
2021-12-21 17:30:34
Çin'e seyir füzeleri satan üç İsrailli şirkete dava açıldı

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Başsavcılığı Ekonomik İşler Dairesi, "Güvenlik Suçları, Silah Sanayisi, Savunma İhracatı Kontrol Yasası" ile "Kara Para Aklama Yasası"nı ihlal etmek suçlamasıyla üç şirket ile 10 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Çinlilerle seyir füzesi anlaşması

Haberde adı geçen şirketlerden Solar Sky'ın sahibi Ephraim Menashe'nin, İsrailli yatırım aracılık şirketleri vasıtasıyla Çinlilerle seyir füzesi üretmek üzere anlaştığı belirtildi.

Menashe'nin İsrail'den başka savunma teknolojisi şirketleriyle bir araya gelerek onlarca seyir füzesi ürettiği ve bunları İsrail topraklarında denediği aktarıldı.

Füzelerin gizlilik içinde Çin'e gönderildiği ve Menashe'nin de bu anlaşmadan milyonlarca dolar kazandığı, bunu da yabancı bir şirkette sakladığı kaydedildi.

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), şubat ayında 20'den fazla İsraillinin Asya'da bir ülkeye yasa dışı silah sattığı için soruşturulduğunu açıklamıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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