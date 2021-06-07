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'Çin doğum kontrolüyle Uygurların nüfusunu azaltıyor'

Yapılan bir araştırmaya göre Çin’in uyguladığı nüfus kontrolü politikası nedeniyle, Uygur’ların nüfusu, önümüzdeki 20 yıl içerisinde 2,6 ila 4,5 milyon azalabilir. Araştırma Alman bilimadamı Adrian Zenz tarafından yapıldı.

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07.06.2021 13:36:35
'Çin doğum kontrolüyle Uygurların nüfusunu azaltıyor'

Yapılan bir araştırmaya göre Çin'in uyguladığı nüfus kontrolü politikası nedeniyle, Uygur'ların nüfusu, önümüzdeki 20 yıl içerisinde 2,6 ila 4,5 milyon azalabilir. Araştırma Alman bilimadamı Adrian Zenz tarafından yapıldı.

Reuters haber ajansıyla paylaşılan araştırma sonuçları, Doğu Türkistan Uygur bölgesinde doğum oranların 2017 ve 2019 yılları arasında yüzde 48,7 oranında düştüğünü ortaya koyuyor.

Araştırmayı yürüten Adrian Zenz, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Bu araştırma, Çin yönetiminin uzun vadede Uygur siyasetinin niyetini ortaya koyuyor”değerlendirmesini yaptı.

Zenz, Çin hükümetinin mevcut nüfus kontrolü uygulamalarıyla ülkenin güneyinde Uygurların şu an yüzde 25 olan nüfustaki oranlarını, yüzde 8,4'e kadar düşürmeyi hedeflediğini söylüyor.

Pekin yönetimiyse, bölgedeki Uygur halkında doğum oranlarının düştüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Zenz'in araştırmasının tamamen yalanlarla dolu olduğunu ve kendilerinin bu konuda bir açıklama yapmaya ihtiyaç duymadığını belirtti.

Çin'in Uygur'daki müslüman azınlığa yönelik uygulamaları çoğu ülke tarafından soykırım olarak kabul ediliyor ve aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkeler bu nedenle Çin'e yaptırım uyguluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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