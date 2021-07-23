Çin, Doğu Türkistan'daki 6 asırlık camiyi müzeye çevirdi

Çin'de Komünist Parti yönetimi, Doğu Türkistan'daki 6 asırlık tarihe sahip Iydgah Camii'ni müzeye çevirdi.

Çin'de Komünist Parti yönetimi, Doğu Türkistan'daki 6 asırlık tarihe sahip Iydgah Camii'ni müzeye çevirdi.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Doğu Türkistan'ın en büyük ve en tarihi camii olan Iydgah Camii müzeye dönüştürüldü.

1442 yılında inşası tamamlanan camii, tarihten bugüne bölgenin en sembolik camii niteliğindeydi.

Daha önce de caminin kubbesi, minaresi ve bunun yanı sıra camideki tarihi levhalar yok edilmişti.

Çin, milyonlarca Müslüman Uygur'u toplama kamplarına kapatmış ve bölgede dini pratikleri tamamen yasaklamış durumda.

Buna rağmen Çin yönetimi, dünyaya Doğu Türkistan'da dini özgürlüklerin var olduğuna dair propaganda faaliyetlerinde bulunuyor. Bölge kaynakları ise Çin'in bu propagandasının gerçeği yansıtmadığı ve dünyanın gözünü boyamayı amaçladığı konusunda hemfikir.

Kaynak: Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.