Çin Devlet Başkanı Şi: Yeni kalkınma modeli yaratmayı hızlandıracağız

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in yeni bir kalkınma modeli yaratmayı hızlandıracağını ve yüksek kaliteli kalkınmayı sürdüreceğini söyledi.

Şi Cinping, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunda sunduğu raporda, "Her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etmek için her şeyden önce yüksek kaliteli kalkınmayı gerçekleştirmeye çalışmalıyız" ifadelerini kulandı.

Şi, "Yeni kalkınma felsefesini tüm cephelerde harfiyen ve inanarak uygulamalı, sosyalist pazar ekonomisini geliştirmek için reformlara devam etmeli, yüksek standartlı dışa açılmayı teşvik etmeli ve yurt içi ekonomiye odaklanan ve yurt içi ve uluslararası ekonomik akışlar arasında olumlu etkileşime önem veren yeni bir kalkınma modelini güçlendirmeye yönelik çabaları hızlandırmalıyız" ifadelerini kullanarak şu açıklamaları yaptı:

“Küresel ekonomide üst sıralara çıkacağız”

Çin, iç talebi genişletme stratejisinin uygulanmasının arz yönlü yapısal reformu derinleştirme çabalarıyla bütünleştirilmesini sağlayacak. Küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkarken yurt içi ekonominin dinamizmi ve güvenilirliğinin artırılması için de çaba gösterilecek.

Çin'de modernize edilmiş bir ekonomi inşa etmek için daha hızlı hareket edeceğiz.