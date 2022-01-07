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Çin Devlet Başkanı Şi: 'Savaş kazanabilecek seçkin ordu kurmalıyız’

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ileri teknolojiye dayalı askeri eğitimle, 'savaş kazanabilecek seçkin bir ordu yaratma' çağrısı yaptı.

49 Dakika Önce
2022-01-07 22:25:26
Çin Devlet Başkanı Şi: 'Savaş kazanabilecek seçkin ordu kurmalıyız’

Şinhua ajansının haberine göre, aynı zamanda Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Şi, yeni yılda Çin Halk Kurtuluş Ordusuna verdiği ilk yazılı emirde, ulusal güvenliğin ve harp koşullarının değişen manzarasının etkin şekilde kavranmasının önemine dikkati çekti.

Silahlı kuvvetlerin, teknolojinin, savaş sahasının ve rakiplerin evrimini yakından izlemesi gerektiğini kaydeden Şi, savaş kazanabilecek seçkin bir ordu yaratılması için eğitim ile operasyon pratiğinin daha iyi birleştirilmesi, teknoloji kullanımının arttırılması gerektiğini vurguladı.

Şi, ordudaki tüm subay ve askerlerin emir komuta ve harp yeteneklerini geliştirecek, uygulamayı mükemmelleştirecek iyi tasarlanmış eğitimlerden geçmeleri gerektiğini belirtti.

“Tarihimizin en güçlü halk ordusu”

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2017 yılındaki Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 90. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliğindeki konuşmasında göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk kez ordu üniforması giymişti.

Şi, burada yaptığı açıklamasında, "Bugün, ulusal diriliş hedefimize her zamankinden daha yakınız ve tarihimizin en güçlü halk ordusunu inşa etmemiz gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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