Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 8 yıl sonra Doğu Türkistan'da

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Uygur Türkleri ve diğer Türki toplumlara mensup kişilere yönelik baskıların ve toplama kampı sürecinin başlamasından bu yana ilk kez Doğu Türkistan'ı ziyaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Batılı bazı ülkeler, Çin'in Doğu Türkistan'daki eylemlerini "soykırım" olarak nitelendiriyor.

Yine ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, bölgedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'e yaptırım uyguluyor.

Çin resmi haber ajansı Xinhua, Devlet Başkaın Şi Cinping'in, 2014'ten bu yana ilk kez Sincan'a (Doğu Türkistan) inceleme gezisi gerçekleştirdiğini ve burada atılan adımlardan da övgüyle bahsettiğini aktardı.

İlaveten Şi'nin, Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu (XPCC) isimli kuruluşa da övgüde bulunduğu belirtildi.

Çin hükümetine bağlı paramiliter yapıdaki XPCC isimli kuruluş, Uygur Türklerinin (köle işçi olarak) zorla çalıştırılması dahil birçok hak ihlalinden sorumlu tutuluyor ve ABD tarafından yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer alıyor.

Xinhua, Çin lideri Şi'nin çarşamba günü bölgenin kuzeyindeki Şihenze kentine yaptığı ziyaret sırasında grubun reform ve kalkınmada "büyük ilerleme" kaydettiğini söylediğini bildirdi.

Devlet medyasında yer alan görüntülerde, Şi'nin öğrenciler ve yerel yetkililerle sohbet ettiği, bir şarkı ve dans gösterisine katıldığı ve 'geleneksel kıyafetler' giyen kişilerden coşkulu alkış aldığı görülüyor.

Çin lideri ay başında da Hong Kong'a ziyaret gerçekleştirmişti.

Ziyaret aynı zamanda Şi Cinping'in onlarca yıllık Komünist Parti teamüllerini yıkarak üst üste üçüncü dönem göreve gelmesinin beklendiği yıl sonundaki kilit parti kongresinden önce gerçekleşiyor.

Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları

Batılı çok sayıda ülkenin yanı sıra insan hakları savunucuları ve hak örgütleri, Çin'e, Doğu Türkistan'da toplama kampları, kitlesel hapsetmeler, zorla çalıştırma, zorunlu kısırlaştırma ve Uygur kültürel ve dini mekanlarının yıkılması ve tahrip edilmesi gibi suçlamalar yöneltiyor.

Pekin iddiaları reddediyor ve toplama kamplarının mesleki ve gönüllü eğitim tesisleri olduğunu iddia ediyor.

İlaveten iddiaların, ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından Çin'i karalamak ve yükselişini engellemek için hazırlanan komplonun parçası olduğunu öne sürüyor.

Kaynak: Euronews Türkçe