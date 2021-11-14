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Çin’den yeni buluş: Solunabilir koronavirüs aşısı

Covid-19'a karşı solunum yoluyla aşılama çalışmaları sürüyor. Çin tarafından üretilen dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısı, bir fuarda tanıtıldı.

1 Saat Önce
2021-11-14 07:13:13
Çin’den yeni buluş: Solunabilir koronavirüs aşısı

Dünyanın ilk solunabilir aşısı Çin'de bir fuarda tanıtıldı.

Haikou şehrindeki sağlık fuarında tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemeleri, acil kullanımın onaylanmasıyla, ilk sonuçlara ulaştı.

Aşı, bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.

Eylül 2020'de başlayan bu klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü.

Çin'in Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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