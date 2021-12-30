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Çin'den ürkütücü görüntüler...

Delta ve Omicron varyantının yol açtığı yeni dalga tsunami olarak tanımlandı, Avrupa ülkeleri ve ABD'de vaka sayıları rekor kırıyor. Koronavirüs testlerine erişimde sıkıntı yaşanırken, şehirleri kapatan Çin'de yine ürkütücü görüntüler geldi.

2 Saat Önce
2021-12-30 09:33:11
Çin'den ürkütücü görüntüler...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2020 tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde bölgeye, oradan bütün dünyaya yayılan koronavirüs salgınından sonra şimdi de bütün dünyada Omicrin varyatı tsunamisi yaşanıyor.

Birçok ülkede karantina süreleri kısalırken salgının yeryüzüne yayıldığı Çin'den gelen son şoke edici görüntüler ise dünyayı dehşete düşürdü.

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Çin, Omicron'un etkisiyle yine devasa karantinalar uyguluyor. Xian şehrinin dünya ile bağlantısı kesildi, Jingxi'de ise karantina kurallarını ihlal edenler sokaklarda yürütülerek ifşa edildi.

Dört Jingxi sakini tamamen koruyucu elbise içerisindeydi ancak boyunlarında fotoğrafları ve isimleri yazılıydı. Yine kendileri gibi koruyucu elbise giymiş polisler kollarına girdi.

Cezalandırılan dört kişinin arkasında ise silahlı polisler yürüdü.

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Sosyal medyada yayınlanan utanç yürüyüşü görüntüleri büyük ses getirirken, Vietnam sınırındaki Jingxi'de yaşayan yüzlerce kişinin ise yürüyüşü izlemek için sokak kenarlarına dizildiği görüldü.

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Artan koronavirüs vakalarının önüne geçmeye çalışan Çin'de benzer şekilde halka açık utanç yürüyüşleri 2010'dan bu yana hukuki olarak yasak ancak birçok yerel yönetim söz konusu yasayı uygulamıyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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