DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Karamolloğlu'ndan ezber bozan ittifak açıklaması
Sayıştay'ın yeni daire başkanı, İsmail Destan seçildi
2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olur? En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı?
İkinci el araç piyasası hareketlenecek
“CHP, neden ’Mavi Vatan’dan rahatsız?..”
Fransa'nın öfkesi dinmiyor! Görüşmeler iptal edildi
Taliban: Güvenli ortam sağlandıktan sonra kız çocukları okula dönebilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: YKS ek tercihler bugün başladı
2021 ALES-2 soru ve cevapları | ALES-2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı İNDİR PDF
Yargıtay’dan boşanma ile ilgili emsal karar
Ahmet Hakan: Selçuk Bayraktar Türk gençliğine umut veriyor
Prof. Celal Şengör İTÜ'den kovulacak mı? Celal Şengör hakkında soruşturma ne zaman sonuçlanır?
İzmir'deki deprem konutlarının teslimiyle ilgili önemli açıklama
Tarihi yalı Ana Kucağı olarak hizmette
2021-2022 İBB bursu ne kadar? İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB bursu kaç kişiye veriliyor? İBB burs ödemesi ne zaman?

TIMETURK / DÜNYA / Çin’den tehlikeli tahrik

Çin’den tehlikeli tahrik

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi. Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler yerel saatle 11.40 civarında bölgeden ayrıldı.

4 Saat Önce
2021-09-20 08:42:03
Çin’den tehlikeli tahrik

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Söz konusu gemiler yerel saatle 10.00 sularında, tartışmalı bölgede Minami Kojima adasının 26 kilometre doğusuna yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler yerel saatle 11.40 civarında bölgeden ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler tartışmalı Senkaku etrafında bu yıl 29. kez Japonya kara sularına girdi.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş