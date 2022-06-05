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Çin'den tehlikeli şekilde engelleme

Avustralya, Güney Çin Denizi bölgesindeki Avustralya askeri gözetim uçağının Çin'e ait savaş uçağı tarafından 'tehlikeli şekilde' engellendiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-06-05 11:56:35
Çin'den tehlikeli şekilde engelleme

CNN'nin haberine göre, Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait (RAAF) P-8 deniz gözetim uçağının, 26 Mayıs'ta, "rutin deniz gözetim faaliyeti" sırasında Çin'in J-16 savaş uçağı tarafından engellendiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu eylemin, P-8 deniz gözetim uçağı için tehlikeli bir manevra ile sonuçlandığını ve uçağın, mürettebatının tehlikeye atıldığı ifade edildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin konuya ilişkin endişelerini uygun kanallar aracılığı ile Çin'e ilettiğini aktarırken, Çin'den henüz açıklama yapılmadı.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, 26 Mayıs'ta, Güney Çin Denizi üzerinde yaşanan olay sırasında Çin jetinin Avustralya uçağının çok yakınında uçtuğunu söylemişti. .

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