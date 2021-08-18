Çin'den Tayvan'a uyarı: ABD'ye güvenmeyin!

Çin, Tayvan’a 'ABD’ye güvenip bağımsızlık hayali kurmayın, Afganistan'dan ders çıkarın' mesajı verdi.

Çin Komünist Partisi, "ABD'ye güvenmeyin" mesajını gazetesindeki başyazıyla verdi. Yazı, "Tayvan Afganistan'dan ders çıkarsın" başlığıyla yayımlandı.

Yazıda, Tayvan'da çıkabilecek bir çatışmada ABD askerlerinin adayı yüzüstü bırakacağı ima edildi.

"ÇİN ORDUSU O ASKERLERİ YOK EDECEK"

Öte yandan ABD'li bir senatörün sosyal medyadan yaptığı Tayvan paylaşımı da tansiyonu yükseltti.

Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn, Tayvan'da 30 bin Amerikan askeri olduğunu ileri sürdü.

Paylaşım, Çin basınında büyük tepki çekti. Global Times gazetesi, "Eğer bu paylaşım doğruysa Çin ordusu o askerleri yok edecek" haberini geçti.

Ancak senatörün paylaştığı bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. Senatör bunun üzerine bahse konu paylaşımı silmek zorunda kaldı.

Tüm bunlar yaşanırken Çin, Tayvan yakınlarında bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Çin ordusundan yapılan açıklamaya göre, tatbikata deniz ve hava unsurları katıldı.

Tatbikata gerekçe olarak, ABD ve Tayvan yönetiminin bölgedeki faaliyetleri gösterildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.