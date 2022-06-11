Çin'den Tayvan'a tehdit: Bağımsızlık ilan edilirse savaşı başlatırız

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe’nin ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, “Tayvan bağımsızlığını ilan ederse Pekin bedeli ne olursa olsun savaş başlatmaktan çekinmez” dediği iddia edildi.