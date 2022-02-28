DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Leipzig-Spartak Moskova maçı iptal mi edildi? Spartak Moskova diskalifiye mi edildi?
Rus devlet ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya uğradı
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı içeriği nedir?
Adalet Bakanlığı 3 bin Zabıta Katibi alımı | Adalet Bakanlığı personel alımı iş ilanı
Zelenskiy aldığı sürpriz kararı duyurdu
Anıl Kaplan: Kimdir?
Justınıano Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na 16 Ülkeden 73 Sporcu Katıldı
Altı muhalefet partisinin uzlaştığı 'Mutabakat Metni' açıklandı
Bülent Arınç'tan tartışma çıkaracak açıklamalar
Adalet Bakanlığı 830 mübaşir alımı | Adalet Bakanlığı farklı branşlarda 12 bin personel alacak!
Çin'den tansiyonu yükseltecek ihlal
Bulgaristan Başbakanı'ndan tavır! 'Savaş' demeyen Savunma Bakanı'nın istifasını istedi
Asıl savaş şimdi başlıyor
Ukrayna Rusya savaşı ne zaman bitecek? Ukrayna Rusya savaşı ne kadar kaç gün sürer?
Rusya-Ukrayna müzakereleri resmen başladı

TIMETURK / DÜNYA / Çin'den tansiyonu yükseltecek ihlal

Çin'den tansiyonu yükseltecek ihlal

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 7 savaş uçağının, Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Sahası' (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

1 Saat Önce
2022-02-28 14:27:11
Çin'den tansiyonu yükseltecek ihlal

Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Çin'in 4 "J-16" ve 2 "J-10" savaş uçağı ile 1 "Y-8 ASW" deniz devriye uçağının akşam saatlerinde hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.

Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş