Çin’den Taliban açıklaması: Afgan halkının tercihine saygılıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da yaşanan olaylara yönelik açıklama yaptı. Açıklamada Pekin’in Afgan halkının istek ve tercihine saygı duyduğu belirtildi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesi sonrası Çin'den konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugün düzenlenen basın toplantısında, “Afganistan'da büyük değişiklikler yaşandı. Afgan halkının istek ve tercihlerine saygı gösteriyoruz. Afganistan'daki savaş 40 yıldan fazla sürdü. Savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması, 30 milyon Afgan'ın müşterek arzusu olduğu gibi, tüm uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin ortak temennisi” dedi.

Taliban'ın, ülkedeki savaşın bittiğine, Afgan vatandaşlarının ve ülkedeki yabancı misyonların güvenliğini koruyacaklarına dair açıklamasını hatırlatan Hua, “Çin, bu sözlerin hayata geçirilmesini, Afganistan'da pürüzsüz bir geçiş sağlanmasını, her tür terör ve suç eyleminin önlenmesini ve bu suretle, Afgan halkının savaşın getirdiği kaostan uzak kalarak yurtlarını yeniden inşa etmesini umuyor” ifadelerini kullandı.

ÇİN'İN KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Çin'in Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Çin vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunuldu ve ülkedeki durumun ‘son derece karmaşık ve şiddetli' hale geldiği belirtildi.

Çin'in Kabil Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde Afganistan ve başkent Kabil'deki durum dramatik bir şekilde değişti ve bu durum son derece karmaşık ve şiddetli bir hale geldi. Afganistan'daki Çin Büyükelçiliği, Çin vatandaşlarıyla yakın temas halinde, güvenlik durumu hakkında rapor alıyor ve yardım sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Şimdiye kadar, Afganistan'daki Çin vatandaşlarıyla ilgili can kaybı ya da yaralanma hakkında herhangi bir rapor alınmadı. Çin kurumlarının ve Afganistan'daki Çinli vatandaşların çıkarlarının güvenliğini sağlamaları talep edildi. Büyükelçilik ayrıca Afganistan'daki Çin vatandaşlarına güvenlik durumuna dikkat etmeleri, kendi güvenlik korumalarını güçlendirmeleri ve dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.