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Çin’den ‘sosyalist din’ çağrısı: ‘Dinler Çinleştirilsin’
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TIMETURK / DÜNYA / Çin’den ‘sosyalist din’ çağrısı: ‘Dinler Çinleştirilsin’

Çin’den ‘sosyalist din’ çağrısı: ‘Dinler Çinleştirilsin’

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkedeki dini inançların 'Çinleştirilmesi' ve toplumsal uyumu sağlamak için etkin şekilde kullanılması çağrısı yaptı.

2 Saat Önce
2021-12-06 00:50:17
Çin’den ‘sosyalist din’ çağrısı: ‘Dinler Çinleştirilsin’

Pekin'de düzenlenen Din İşleri Çalışma Konferansı'nda konuşan Şi, ülkedeki dini inançların Çinleştirilmesi ve sosyalist topluma uyumu sağlamak üzere etkin şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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"Çinleştirme" kavramını, "dini çevrelerin vatanseverliği teşvik etmesi, Çin ulusuna ve kültürüne aidiyeti pekiştirmesi" olarak tanımlayan Şi, ayrıca inançların ülkeyi yöneten Komünist Partisine ve Çin'e özgü sosyalizme bağlılığı güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

“Çin özelliklerine sahip sosyalist din”

AA'nın "People's Daily" sitesinden aktardığına göre Şi, parti kadrolarına ülke yönetiminde dini inançların önemini kavramalarını tavsiye ederek, "Çin özelliklerine sahip sosyalist dini teorileri desteklemeli ve geliştirmeliyiz. Dinin Çinleştirilmesi doğrultusunda geniş dindar kitleleri parti ve hükümet etrafında birleştirmede ısrar etmeli, etkin ve sağlıklı dini ilişkiler kurmalıyız." dedi.

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Devlet medyası CCTV'nin bildirdiğine göre ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, insanların inançlarına saygı duyacak ve onları koruyacak şekilde 'Çinlileştirmeyi' sürdürme ve din işlerinin düzenlenmesini iyileştirme sözü verdi.

Euronews/AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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