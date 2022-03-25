Çin'den sert tepki: ‘NATO’nun tek varlık sebebi savaştır’

NATO'nun 'Çin Rusya'nın savaşına destek olmaktan vazgeçmeli' açıklamasına Pekin yönetiminden sert karşılık geldi. Pekin, ‘NATO’nun tek varlık sebebi var o da savaştır’ açıklamasını yaptı.