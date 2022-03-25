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Çin'den sert tepki: ‘NATO’nun tek varlık sebebi savaştır’
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Çin'den sert tepki: ‘NATO’nun tek varlık sebebi savaştır’

NATO'nun 'Çin Rusya'nın savaşına destek olmaktan vazgeçmeli' açıklamasına Pekin yönetiminden sert karşılık geldi. Pekin, ‘NATO’nun tek varlık sebebi var o da savaştır’ açıklamasını yaptı.

2 Saat Önce
2022-03-25 15:26:17
Çin'den sert tepki: ‘NATO’nun tek varlık sebebi savaştır’

NATO Çin'i Rusya konusunda uyarmış "Rusya'ya yardımı kes" mesajı göndermişti. Çin'in yanıtı ise gecikmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin NATO'nun, Ukrayna krizinin temel nedenini kendisine sorması gerektiğini söyledi.

Sözcü "NATO'nun tek bir varlık sebebi var o da savaştır" diye konuştu.

Çinli sözcü NATO'nun hiçbir zaman dünyanın barış ve güvenliğine katkı sunmadığını ileri sürdü.

Çin'in her zaman barışı savunduğunu söyleyen Dışişleri Sözcüsü, NATO'nun Rusya'yla yeni bir soğuk savaş yerine diyalog kurması gerektiğini vurguladı.

NATO Liderler Zirvesinin ardından yapılan açıklamada Pekin yönetimine, Rusya'ya destek olmama ve yaptırımları delmeme çağrısı yapılmıştı.

Çin şu ana kadar Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'yı kınamaktan kaçındı. .

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