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Çin'den NATO'ya rest

Pekin yönetimi, NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde Çin hakkında kullanılan 'Güvenlik tehdidi' ifadesine tepki göstererek 'Kimseye 'sistemik meydan okumada' bulunmayacağız, ancak biri bize sistemik meydan okumada bulunmak isterse, kayıtsız kalmayacağız' dedi.

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Google News - Timeturk
15.06.2021 10:47:03
Çin'den NATO'ya rest

Pekin yönetimi, NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde Çin hakkında kullanılan 'Güvenlik tehdidi' ifadesine tepki göstererek "Kimseye 'sistemik meydan okumada' bulunmayacağız, ancak biri bize sistemik meydan okumada bulunmak isterse, kayıtsız kalmayacağız" dedi.

NATO liderler zirvesinin sonuç bildirgesinde Çin'e geniş yer ayrılması ve 'tehdit' olarak nitelendirilmesi, Çin yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.

Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı.

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Çin'in Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) temsilciliği de, konuyla ilgili açıklamasında "Savunma ve askeri modernizasyon arayışımız haklı, makul, açık ve şeffaftır" açıklamasında bulundu.

NATO'nun Çin'in gelişimini 'rasyonel bir şekilde' ele alması gerektiği belirtilen açıklamada ayrıca, "NATO'nun Çin'i meşru çıkarlarını ve haklarını manipüle etmek, çatışma yaratmak ve jeopolitik rekabeti körüklemek için bir bahane olarak görmeyi bırakması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Kimseye 'sistemik meydan okumada' bulunmayacağız, ancak biri bize sistemik meydan okumada bulunmak isterse, kayıtsız kalmayacağız" denildi ve Çin'in, her zaman "barışçıl kalkınmaya" bağlı olduğu bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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