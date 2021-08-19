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TIMETURK / DÜNYA / Çin'den İran'a 1 milyon 100 bin doz koronavirüs aşısı

Çin'den İran'a 1 milyon 100 bin doz koronavirüs aşısı

İran, Çin'den sipariş verdiği 1 milyon 100 bin doz Kovid-19 aşısının ülkeye getirildiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2021-08-19 09:56:42
Çin'den İran'a 1 milyon 100 bin doz koronavirüs aşısı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Kızılayı Başkanı Kerim Himmeti, Çin'den sipariş verilen Kovid-19 aşılarına ilişkin bilgi verdi.

Himmeti, "Kızılay tarafından ithal edilen 1 milyon 100 bin doz aşıyı içeren sevkiyat, bugün İmam Humeyni Havalimanında Sağlık Bakanlığına teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Himmeti ayrıca Kızılay tarafından şu ana kadar 17 milyon 60 bin doz aşı ithal edildiğini belirtti.

Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin ağır işlediği İran'da, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde devreye sokulan yaptırımlar ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Amerikan ve İngiliz menşeli aşıların ithalatını yasaklaması gibi nedenlerle aşı tedariki konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

İran Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, şu ana kadar toplamda 21 milyon 112 bin 564 doz aşı yapıldı.

Daha önce Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişini yasaklayan İran lideri Hamaney, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Aşılar, ister ithal ister yerli üretim olsun, büyük bir çabayla ve mümkün olan her şekilde tedarik edilmeli ve halkın kullanımına sunulmalıdır." demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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