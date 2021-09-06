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Çin'den görülmemiş taciz! 19 savaş uçağıyla girdiler
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Çin'den görülmemiş taciz! 19 savaş uçağıyla girdiler

Pekin yönetimi uzun süredir sorun yaşadığı ve birçoklarınca işgaline hazırlandığı Tayvan'a karşı, şu ana kadar gerçekleştirdiği en büyük jet tacizini gerçekleştirdi.

1 Saat Önce
2021-09-06 11:30:48
Çin'den görülmemiş taciz! 19 savaş uçağıyla girdiler

Tayvan, büyük bir Çin askeri jet filosunun Pazar günü hava savunma bölgesine girdiğini söyledi.

Savunma Bakanlığı, savaş jetleri ve nükleer yetenekli bombardıman uçakları da dahil olmak üzere 19 uçağın 'sözde' hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) girdiğini söyledi.

Taipei, bir yıldan fazla bir süredir Çin hava kuvvetlerinin ada yakınlarındaki tekrarlanan faaliyetlerinden şikayet ediyor. Çin ise demokratik Tayvan'ı ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin hava kuvvetlerinin Pazar günkü misyonunun nükleer silah taşıyabilen dört H-6 bombardıman uçağının yanı sıra bir denizaltı savar uçak içerdiğini söyledi.

Bakanlık, Çin uçaklarını uyarmak için füze sistemlerinin konuşlandırıldığını ve savaş uçaklarının gönderildiğini de sözlerine ekledi.

Çin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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