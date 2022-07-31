Çin'den gerilimi tırmandıracak ''Tayvan'' hamlesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin olası Tayvan ziyareti gerilimi yükseltirken Çin, Tayvan’ın karşısında bulunan kıyıda askeri tatbikat yaptıklarını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'de Komünist Parti'nin askeri kanadı Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan açıklamada, Pingtan adaları yakınlarında canlı atış tatbikatı yaptıkları belirtildi.

PLA'dan yapılan tek cümlelik açıklamada tatbikata füze, savaş uçağı ya da başka silahların dahil olup olmadığı belirtilmedi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a bir ziyarette bulunma ihtimali Çin'den tepkiler almıştı.

Çin lideri Şi Cinping, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'ı Tayvan meselesinde “dış müdahaleye” karşı uyarmıştı. Çin Devlet Başkanı Şi Jingping, perşembe günü gerçekleştirilen iki saatlik telefon konuşmasında ABD Başkanı Joe Biden'a "Tayvan konusunda ateşle oynamamasını" söyledi.

Çin, dış ilişkiler kurma hakkı bulunmadığını savunduğu Tayvan'a ABD'li yetkililerin yaptığı ziyaretlerin adanın yıllardır süren defacto bağımsızlık durumunu resmileştirmek olarak görüyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. .