Çin'den gerilimi tırmandıracak Tayvan açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından, 'Tayvan'ın anavatana dönüşü tarihi olarak kaçınılmaz' dedi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Tayvan bölgesini ziyareti hakkında açıklama yaptı. Wang Yi, Pelosi'nin gezisini "tam bir komedi" olarak nitelendirdi.

Xinhua Haber Ajansı'na konuşan Wang, ABD tarafının sözde "demokrasi" kisvesi altında Çin'in egemenliğini ihlal eden adımlar attığını ifade etti.

Wang, Tayvan'ın ayrılıkçı güçlerinin "ABD paltosuna sarındığını ve adada Tsai Ing-wen tarafından temsil edildiğini" belirterek, ulusal davaya kimsenin halel getiremeyeceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, "tek Çin" politikasının uluslararası bir kabul olduğunu ve "Tayvan'ın anavatana geri dönmesinin de tarihsel bir eğilim olarak kaçınılmaz olduğunu" belirtti. Wang, ateşle oynayanların sonunun iyi olmayacağını, Çin'in egemenliğini ihlal edenlerin kesinlikle cezalandırılacağını sözlerine ekledi. .