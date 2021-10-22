Çin'den FETÖ’cü Enes Kanter’e erişim engeli

FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, Çin'in Tibet politikasını hedef alarak, Devlet Başkanı Xi Jinping ve hükümetine 'diktatör' dedi. Çin ise Enes Kanter ve Boston Celtics'e erişim engeli getirdi.

NBA, Boston Celtics oyuncusu FETÖ'cü Enes Kanter'in Çin'in Tibet'e yönelik muamelesini eleştirmesinin ardından Celtics'in New York Knicks'e karşı sezon açılış maçının yayını Çinli video yayın sitesi Tencent tarafından iptal edildi.

Bu sebeple Çinli taraftarlar Kanter ve Celtics'i kınamak için Çin sosyal medyasına yöneldi.

Tencent Sports web sitesi, ayrıca yaklaşan Celtics oyunlarının canlı yayınlanmayacağını, bunun yerine sadece etkileşimli bir grafik gösterileceğini belirtti.

Çin'in Twitter benzeri platformu Weibo'da, yaklaşık 615 bin takipçisi olan Celtics hayran sayfasında şu mesaj paylaşıldı:

"Sayfamız şu andan itibaren Boston Celtics hakkında herhangi bir bilgi duyurmayacak ve Weibo hesabımız güncellemeyi durduracak! Ulusların uyumunu ve vatanın onurunu zedeleyen her türlü davranışa kararlılıkla direniyoruz!"

Çarşamba günü, Kanter sosyal medyada Devlet Başkanı Şi Jinping'e ve Çin hükümetine yönelik bir video yayınlamış ve "Tibet Tibet halkına aittir" başlığıyla Şi'yi "acımasız bir diktatör" olarak nitelendirmişti.

Kanter ne söyledi?

Kanter videoda şunları söylüyor:

"Çin hükümetine mesajım özgür Tibet'tir. Tibet Tibetlilerindir, buna ses vermek ve Çin hükümetinin acımasız yönetimi altında Tibet'te olanlara karşı sesimi çıkarmak için buradayım. Çin yönetimi altında, Tibet halkının temel hak ve özgürlükleri yoktur."

Sosyal medya paylaşımında Kanter; "150'den fazla Tibetli kendilerini diri diri yaktı!! Bu eylemin Tibet hakkında daha fazla farkındalık yaratacağını umarak. Özgürlük için Tibetli kardeşlerimin yanındayım ve çağrılarını destekliyorum."

Günün ilerleyen saatlerinde Kanter'in Boston Celtics'i New York Knicks'e karşı sezon açılış maçında sahaya çıktığında, yan tarafında "Özgür Tibet" yazan ayakkabılar giyiyordu.

Üzerinde 14. Dalai Lama'nın bulunduğu bir tişört de giyen Kanter'in bu aktivizmini "Sadece Gülen cemaati meselesiyle anılmak istemediği" şeklinde yorumlayanlar oldu.

Çin: Dikkat çekmeye çalışıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü bir basın brifinginde Kanter'in "dikkat çekmeye çalıştığını" ve sözlerinin "çürütmeye değmeyeceğini" söyledi ve "Tibet'in gelişimini ve ilerlemesini itibarsızlaştıran bu saldırıları asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Tibet meselesi nedir?

Tibet, Çin Halk Cumhuriyeti içinde uluslararası olarak tanınan özerk bir bölgedir, ancak birçok Tibetli Çin yönetiminin meşruiyetine itiraz ediyor.

Dalai Lama, 1959'da Çin yönetimine karşı başarısız olan bir bağımsızlık ayaklanmasından bu yana Hindistan'da sürgünde yaşıyor ve hoşgörü ve barış mesajını yaymak için düzenli olarak dünyayı dolaşıyor.

NBA ve Çin arasındaki ilk olay değil

Kanter'in yorumları, o zamanlar Houston Rockets'ın genel menajeri Daryl Morey'in Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestocuları destekleyen bir tweet ile NBA ve Çin arasında tartışmalara yol açmasından iki yıl sonra geldi. Morey bir yıl sonra istifa etmişti.

Sonuç olarak, birkaç Çinli işletme Rockets ile bağlarını kesti ve NBA, Çinli yetkililerin ciddi baskısı altına girdi.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.