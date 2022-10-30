Çin'den diplomasi hamlesi

Çin dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un resmi ziyaretlerde bulunacakları açıklandı.

Vietnamlı lider Nguyen'in, Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping'in davetiyle yapacağı ziyaret için Pekin'e ulaşması bekleniyor.

Nguyen, ÇKP Kongresi'nin ardından ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı lider olacak. .