Çin'den bir faiz indirimi daha

Çin Merkez Bankası, banka kredileri için gösterge niteliğindeki 1 yıl vadeli ana faiz oranını 3,65 seviyesine düşürdü.

Çin Merkez Bankası (Çin Halk Bankası), ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla piyasaya dayalı gösterge kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı.

Çin Merkez Bankası'na bağlık Ulusal Bankalararası Fonlama Merkezi, bir yıllık vadeli ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,65, 5 yıl vadeli LPR'nin ise yüzde 4,3 olduğunu açıkladı.

Bu kararla birlikte, LPR yüzde 3,7'den yüzde 3,65'e düştü. 1 yıllık LPR, ödenmemiş banka kredilerinin faiz oranını belirliyor.

5 yıl vadeli LPR de, 15 baz puan indirilerek yüzde 4,3'e düşürüldü. 5 yıllık LPR, konut kredisi gibi daha uzun vadeli banka kredilerinin faiz oranını belirliyor. .