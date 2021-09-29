Çin’den Biden’a 'yeni soğuk savaş’ cevabı

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin ile 'yeni bir soğuk savaş' başlatma niyetinin olmadığı yönündeki açıklamasını eyleme geçirmesini umduğunu söyledi.