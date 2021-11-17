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Çin'den Biden'a: Tayvan’ı destekleyen yanar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'a Tayvan'ı bağımsız olmaya teşvik etmenin 'ateşle oynamak' olacağını söyledi.

2 Saat Önce
2021-11-17 01:04:18
Çin'den Biden'a: Tayvan’ı destekleyen yanar

Pekin-Washington hattında ilişkiler gergin seyrederken Biden ile Şi, video bağlantı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tayvan'ın bağımsızlığını desteklenmesi ile ilgili konuşan Şi, "Böyle hamleler çok tehlikelidir, tıpkı ateşle oynamak gibi. Oynayan, yanar" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Tayvan Boğazı'nda 'statüko'yu değiştirecek veya istikrarı bozacak tek taraflı adımlara sert bir şekilde karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Tayvan konusundaki sert ifadelere rağmen, liderler toplantı başında birbirlerini sıcak bir şekilde karşıladı. Şi, "eski dostu" Biden'ı görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Biden, iki liderin birbiriyle hep çok dürüst bir şekilde iletişim kurduğunu belirtirken, "Masadan kalkerken karşıdakinin ne düşündüğü ile ilgili kafanızda hiç soru işareti olmaz" dedi.

T24

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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