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Çin'den Avustralya'ya 'ucuz hareket' tepkisi
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Çin'den Avustralya'ya 'ucuz hareket' tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yeni bir Dünya Savaşı'na yol açmasını hiç kimsenin istemediği söyledi.

1 Saat Önce
2022-04-26 21:49:05
Çin'den Avustralya'ya 'ucuz hareket' tepkisi

Sözcü Vang, yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkmasının gerçek bir tehlike olduğu" yorumunu değerlendirdi.

Vang, "Hiç kimse Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkışını görmek istemiyor. Umarız ilgili taraflar sakin düşünüp itidalle hareket eder, gerilimin yükselmesini önler ve en kısa zamanda barışı sağlayarak Avrupa'ya ve dünyaya daha ağır bir bedeli ödetmekten kaçınırlar" ifadesini kullandı.

Mevcut şartlarda tüm tarafların önceliğinin çatışmaların yayılmasını ve uzamasını önlemek üzere diyalog ve müzakereyi teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Vang, "Avrupa'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen neden yeniden çatışmayla yüzleştiği; dengeli, etkili ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mimarisinin nasıl inşa edilebileceği ve küresel güvenlik yönetimi sisteminin nasıl güçlendirileceği üzerine düşünmeliyiz" yorumunu yaptı.

"Yakında bölgesel çatışmalar çıkacak"

Bu arada Vang, Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton'ın, "Yakında bölgesel bir çatışmanın çıkacağı ve Avustralya'nın savaşa hazırlıklı olması gerektiği" ve "Çin'in ihtiraslarının arttığı" sözlerine tepki gösterdi.

Vang, "Bazı Avustralyalı siyasetçiler, kendi bencil siyasi kazanımları adına Çin'e ilişkin uçuk yorumlarda bulunuyor ve savaş yaygarası yapıyor. Çin halkı ve uluslararası toplum bu tür ucuz hareketlerin amacının ne olduğunun farkında." değerlendirmesinde bulundu.

Pekin yönetimi, Ukrayna ile savaşında Rusya'yı açıkça kınamaktan kaçındığı ve savaşı durdurma konusunda yeterince ağırlık koymamasının yanı sıra Rusya'nın tezlerine destek verdiği yönündeki eleştirilere hedef oluyor. AA, TRTHaber .

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