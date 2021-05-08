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Çin'den aşı açıklaması: Tedariğin gecikmesiyle hiçbir siyasi konunun ilgisi yok

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Sinovac aşısının tedariğinde yaşanan gecikme ile ilgili açıklama yaptı.

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08.05.2021 21:24:30
Çin'den aşı açıklaması: Tedariğin gecikmesiyle hiçbir siyasi konunun ilgisi yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, Sinovac aşısının tedariği hakkında sözleşmeye ulaşıldığı ve 50 milyon doz için anlaşılmasına rağmen 25 milyon dozun teslim edilmediği şeklindeki açıklamasına Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden yanıt geldi.

YetkinReport'ta gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan elçilik kaynakları aşı teslimatında 'yavaşlama' olduğunu kabul ederek, yavaşlamanın kasıtlı olmadığını ve 'siyasi bir nedene de dayanmadığını' söyledi.

Kaynaklar, aşı teslimatında yaşanan sorunun Uygur Türkleriyle ilgili olup olmadığına ilişkin olarak yöneltilen soruya, "Hayır. Aşı teslimatının yavaşlamasıyla bu konunun, hiçbir siyasi konunun herhangi bir ilgisi yok. Türkiye ile ilişkilerimizde siyasi bir sorun yok" yanıtını verdi.

Bununla birlikte kaynaklar, şimdiye dek teslim edilen 26 milyon doz aşının, Çin'in 100 milyon doz olan toplam aşı ihracatının dörtte birinden fazlasını oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Çin'den aşı ithal eden ülkeler listesinde ilk sırada yer aldığını belirten kaynak "Çin'in aşılama oranı Türkiye'nin yarısı kadar" bilgisini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan