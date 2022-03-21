DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konutta KDV düşse de fiyat düşmeyecek çünkü…
Süper Lig 30. hafta puan durumu | 2021-22 Süper Toto Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu
Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov’un askerleri kaçtı!
'Elveda Lenin'in yıldızı Hamatova, savaşa karşı olduğu için Rusya'yı terk etti
Rusya'dan Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama
Sezai Temelli: Nefes alan her Kürt, ulusal birlik için çaba göstermeli
Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde ana montaj işlemi başladı
Down Sendromu günü nedir? Down Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir?
15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin duruşma başladı
Teşkilat 39. bölüm ful izle | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle | Teşkilat son bölümde neler oldu?
Avrupa ve Rusya onları konuşuyor
Haftanın en önemli kripto haberleri
Çin'den açıklama: Rusya'ya silah yardımı yapılacak mı?
Son dakika! Çin'de Boeing yolcu uçağı düştü
Çin'in borç krizindeki gayrimenkul devine darbe

TIMETURK / DÜNYA / Çin'den açıklama: Rusya'ya silah yardımı yapılacak mı?

Çin'den açıklama: Rusya'ya silah yardımı yapılacak mı?

Çin'in ABD'deki Büyükelçisi Qin Gang, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya silah veya mühimmat göndermeyeceğini; krizi sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını' söyledi.

1 Saat Önce
2022-03-21 11:31:38
Çin'den açıklama: Rusya'ya silah yardımı yapılacak mı?

BBC'nin haberine göre; Çin'in ABD'deki Büyükelçisi Qin Gang, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya silah veya mühimmat göndermeyeceğini; krizi sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i "Pekin Moskova'ya materyal desteği sağlarsa bunun sonuçları olur" ifadeleriyle uyarmıştı. Büyükelçi'nin açıklaması, Biden'ın bu sözlerinin ardından geldi.

Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çin'in zamanın göstereceği gibi Ukrayna krizi konusunda tarihin doğru tarafında yer aldığını ve bu durumun çoğu ülkenin istekleri doğrultusunda olduğunu söylemişti. Çinli bakan, "Çin, asla hiçbir dış baskıyı veya zorlamayı kabul etmeyecek. Çin'e karşı her türlü asılsız suçlama ve şüpheye karşı çıkılacaktır" ifadelerini kullanmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş