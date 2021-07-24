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TIMETURK / DÜNYA / Çin'den ABD'ye yaptırım misillemesi

Çin'den ABD'ye yaptırım misillemesi

ABD'nin Hong Kong yaptırımlarına Çin'den misilleme geldi. Pekin, 7 ABD vatandaşına ve kurumu hakkında yaptırım kararı aldı.

3 Saat Önce
2021-07-24 10:35:11
Çin'den ABD'ye yaptırım misillemesi

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Çin'i, Hong Kong'da baskı politikası uygulamakla suçlayan Washington yönetimi, geçen hafta 7 Çinli yetkiliyi kara listeye aldı.

Pekin de karşılık olarak 7 ABD vatandaşına ve kurumuna için yaptırım kararı aldı. Böylece haziran ayında kabul edilen yabancı yaptırımlarla mücadele yasası ilk kez kullanılmış oldu.

Eski ABD Ticaret Bakanı da listede

Yaptırım listesinde eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da bulunuyor.

Kararın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Çin ziyareti öncesi alınması da dikkati çekti.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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