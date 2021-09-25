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Çin’den ABD’ye gözdağı! ‘Nükleer silahla vururuz!’

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Çin’den ABD’ye gözdağı! ‘Nükleer silahla vururuz!’

Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkmasının korkulduğu Çin-Tayvan hattında gerilim her geçen gün artıyor. Çin hükümetinin, bölgede Tayvan ve müttefiki ABD’yle yaşadığı güç savaşı devam ederken, Çinli diplomatın yaptığı yeni bir çıkış, ortalığı karıştırdı.

2 Saat Önce
2021-09-25 14:04:29
Çin’den ABD’ye gözdağı! ‘Nükleer silahla vururuz!’

Çin ve Tayvan arasında uzun süredir devam eden gerginliğin boyutu, her geçen gün artıyor. Tayvan'a yönelik sürdürdüğü askeri, diplomatik ve ekonomik baskıyı sonlandırması için art arda çağrıda bulunan ABD'ye, iç işlerine karıştığı iddiasıyla verdiği sert yanıtlarla bilinen Çin hükümeti, bu kez ABD'ye yönelik sert tehditle gündeme oturdu.

"HAREKETE GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hint-Pasifik bölgesinde "Çin'i dengelemeye" yönelik bir oluşum olarak değerlendirilen Quad'ın yüz yüze buluşmasına sert tepki gösteren, Çin'in eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Sha Zukang, ülkesinin yalnızca misilleme halinde uygulayacağı nükleer saldırı seçeneğini tekrar gözden geçirmesi gerektiğini savundu.

Çin'in, elindeki nükleer saldırı araçlarını, sadece kendisine yönelik bir saldırıya karşılık kullanacağını garantilemiş olmasının yetersiz bir hamle olduğunu söyleyen Zukang, ABD'nin Tayvan'a koşulsuz desteğini devam ettirmesi halinde harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

"İlk nükleer hamlenin bizim tarafımızdan yapılmamasına yönelik karar kesinlikle uygulanabilir değil. Çin ve ABD'nin karşılıklı olarak eşit şekilde nükleer saldırı gerçekleştirmeyeceği sözünün verilmediği ve ABD'nin Çin'in iç işlerine müdahalesinin devam ettiği bir düzlemde, bizim pasif kalmamız kabul edilemez. ABD'nin yaptığı yeni askeri iş birliklerle birlikte Çin üzerinde her geçen gün artırdığı siyasi baskıya bir karşılık verilmesi gerekiyor. " ifadelerini kullanan Zukang, ABD tehdidine karşı uyarıda bulundu.

"Yakın gelecekte ABD, Çin'i en yakın rakibi ve hatta baş düşmanı olarak görecek. Böyle bir senaryoda, ilk saldırıyı bizim gerçekleştirmememize ilişkin politika, yeniden gözden geçirilmeli" sözlerini sarfeden eski büyükelçi, bu çıkışıyla ABD'ye yönelik bir nükleer saldırı ihtimalini de gündeme taşımış oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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