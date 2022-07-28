Çin'den ABD'ye gözdağı! ''Askeri çatışma kaçınılmaz''

Çinli askeri yetkili Song Zhongping bugün yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde olası bir çatışmanın yalnızca ABD girişimleriyle gerçekleşebileceğini söyledi.

Song, "Sözde büyük olay tam olarak ABD yapımı bir çatışma olur. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ratner, Çin'in tetiklediği 'bölgede büyük bir olay veya kaza'nın an meselesi olduğunu iddia etti. Güney Çin Denizi'ndeki olayların sorumlusunun ABD olacağı ortadadır" dedi.

Song Zhongping, "Bunlar tehlikeli provokasyonlar. ABD bunu gerçekten yaparsa, Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde ve ötesinde askeri bir çatışma yaşanması kaçınılmazdır" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ratner, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun eylemlerinin "bölgede büyük bir olay veya kazaya" neden olacağını söylemişti.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Çin ordusunun son 5 yılda daha saldırgan ve tehlikeli bir hale geldiğini iddia etti. .