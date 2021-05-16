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Çin'den ABD'ye çağrı: İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM'ye destek verin

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin sorununun çözümü için ABD'ye Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine destek vermesi çağrısında bulundu.

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16.05.2021 19:24:36
Çin'den ABD'ye çağrı: İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM'ye destek verin

BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için 3. kez toplandı.

BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanlığını yürüten Çin'in Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin gerginliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkati çekerek uluslararası toplumu derhal hareket etmeye çağırdı.

Çin'in sivillere yönelik saldırıları kınadığını belirten Vang, İsrail ve Filistin'e ilk olarak ateşkes ve şiddete son vermeleri teklifinde bulundu.

"ABD'ye adil bir tutum sergileme çağrısı yapıyoruz"

ABD'yi BM Güvenlik Konseyinin sorunun çözümüne yönelik çabalarını engellemekle suçlayan Vang, "ABD'ye adil bir tutum sergileme ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz. ABD, gerginliğin azaltılması, güvenin tesis edilmesi ve siyasi çözüm için uluslararası toplumla birlikte BM Güvenlik Konseyine destek vermeli" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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