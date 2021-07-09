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Çin'den ABD'ye ''Afganistan'' suçlaması

Çin, ABD'yi Afganistan'dan çekilmek için acele ederek “bölgede karmaşa yaratmakla' suçladı.

2 Saat Önce
2021-07-09 17:58:58
Çin'den ABD'ye ''Afganistan'' suçlaması

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin askerlerini Afganistan'dan hızla çekerek karışıklığı Afgan halkı ve bölge ülkelere bırakmak konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Wang, son gelişmelerin Washington'un "demokrasi ve insan haklarını savunma kılıfının arkasındaki ikiyüzlülüğü" ortaya çıkardığını söyledi.

Söz konusu açıklama, El Kaide terör örgütüne yardım etmekle suçlanan Taliban'a karşı 2001 yılında başlatılan 20 yıllık işgalin ardından ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilme süreci üzerine geldi.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilme konusunda mutabık kalmıştı.

Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

ABD kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 90'ının Afganistan'ı terk ettiği sanılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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