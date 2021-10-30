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Çin'de yeni virüs tespit edildi: Bulaşanların yarısını öldürüyor!

Çin'in Guangdong eyaleti, Dongguan şehrinde bir adet H5N6 türü kuş gribi vakası tespit edildiği bildirildi. Uzmanlara göre hızla yayılan virüs, bulaştığı insanların yarıya yakınını öldürüyor.

32 Dakika Önce
2021-10-30 11:05:17
Çin'de yeni virüs tespit edildi: Bulaşanların yarısını öldürüyor!

Guangdong Eyaleti Sağlık Komisyonu, 10 milyon nüfuslu Dongguan şehrinin yerel sakinlerinden birinin, H5N6 varyantı 'kuş gribi' ile enfekte olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Hastanın virüsü nasıl kaptığı henüz netlik kazanmadı.

Kuş gribi ailesine mensup H5N6 alt tipinin özellikle ölümcül olduğu, enfekte olanların yarısından fazlasını öldürdüğü ve her yaş grubunda ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmekte.

DSÖ 'ACİL ARAŞTIRMA' TALEP ETTİ

RT'de yer alan habere göre, Perşembe günü bildirilen enfeksiyonun, bir insana bulaştığı bilinen '50. vaka' olduğu kaydedildi. Nispeten düşük sayıya rağmen, uzmanlar artan enfeksiyon sıklığından endişe duyuyor.

Habere göre, tüm H5N6 vakalarının neredeyse yarısı 2021'de tespit edilirken 2020'de sadece beş kişi rapor edildi.

Dünya Sağlık Örgütü Ekim ayının başlarında bu artışın nedeninin "acil olarak" araştırılması gerektiğini söyledi.

VAKALARIN TAMAMI ÇİN'DE

Bilinen vakaların neredeyse tamamı Çin'de rapor edilirken, bazı bilim adamları virüsün mutasyona uğradığını ve daha fazla bulaşıcı hale geldiğini öne sürüyor.

Kayıtlı enfeksiyonların en az 10'unun H5N8 virüsü ile benzer genetik özelliklere sahip olması nedeniyle son vakaların yeni bir varyant olabileceği düşünülüyor.

"İNSAN SAĞLIĞI İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT"

Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nden karşılaştırmalı patoloji profesörü Thijs Kuiken, Reuters'a demecinde, "Bu varyant [insanlar için] daha bulaşıcı olabilir. Kümes hayvanlarında şu an bu virüsten çok fazla olabilir. Bu yüzden daha fazla insan enfekte oluyor" dedi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından Eylül ayında yayınlanan bir araştırmada, "H5N6'nın, artan genetik çeşitliliği ve coğrafi dağılımı ile kanatlı endüstrisi ve insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu" kaydedilmişti.

Bugüne kadar bir insana bulaşmış ilk H5N6 vakası, Çin'in Sichuan eyaletinde 2014 yılında tespit edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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