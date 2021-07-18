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TIMETURK / DÜNYA / Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki erkek veteriner 'Monkey B' (BV) virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2021-07-18 18:46:03
Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

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Hindustantimes'ın haberine göre, Pekin'de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı.

China CDC Weekly'nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı.

Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

TESTLER SONUCUNDA SADECE BV VİRÜSÜ POZİTİF ÇIKTI

Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil birtakım örnekler topladı.

Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi.

Hayatını kaybeden hastayla yakın temasta olduğu düşünülen tüm yakınlarının testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüsün, veterinerler, hayvan bakım personelleri ve laboratuvar araştırmacıları için tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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