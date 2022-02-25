Çin de Tayvan’da harekete geçti

Dünya Ukrayna - Rusya krizine odaklanmışken Çin’den flaş bir adım geldi. Çin donanmasına bağlı savaş gemileri, Tayvan boğazını geçerek Tayvan karasularına girdi. Çin’in Tayvan’da bir darbe yapması ve fiilî yapıyı sonlandırmasından endişe ediliyor.

Dünya dikkatini Ukrayna'ya çevirmişken Çin'den de beklenmedik bir adım geldi. Rusya'nın operasyon başlattığı saatlerde Çin savaş gemileri Tayvan karasularına girdi. Tayvan yetkilileri, Çin'in aynı zamanda hava sahasını da ihlal ettiğini iddia etti. Tayvanlı yetkililer, dokuz Çin savaş uçağının Tayvan hava sahasına girdiğini ifade etti.

Uzun süredir Tayvan konusunda Batı ile özellikle de ABD ile gerginlik yaşayan Çin'in Tayvan'da bir darbe yapması ve fiilî yapıyı sonlandırmasından endişe ediliyor.

‘YÜZYILIN SAVAŞI BAŞLAR'

Batı, Rusya'nın Ukrayna işgali ile yetineceğine İnanmıyor. Batılı liderler, Putin'in NATO üyesi Baltık ülkelerine yöneleceğini iddia ediyor. Bu durumda NATO ile sıcak çatışma kaçınılmaz olacak. BM de “Putin askerlerini çekmezse Avrupa'da yüzyılın savaşı başlar" dedi, ABD İle gerilim yaşayan Çin de Tayvan kara sularına filosunu gönderip ateşi daha da yükseltti.

ÇİN: TAYVAN, UKRAYNA DEĞİL, ÜLKENİN AYRILMAZ BİR PARÇASI

Çin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı siyasi yapıları tanımasıyla tırmanan krizin, Tayvan sorunu ile benzerliğinin bulunmadığını savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, düzenlediği basın toplantısında, Tayvanlı yetkililerin, Ukrayna sorununu, Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın durumuna benzettiği, ana karanın güç kullanarak Ada'yı işgal etmesini önlemek için uluslararası toplumun silah tedarik etmesi gerektiğine dair açıklamalarına yönelik soruya yanıt verdi.

Ukrayna sorununun gündeme oturmasından itibaren bazı kişilerin, Tayvan'ı gündeme getirdiğini fakat bunun tarihi bilgi eksikliğinden kaynaklandığını savunan Hua, "Tayvan, elbetteki Ukrayna değildir. Tayvan, daima Çin'in ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu inkar edilmez bir tarihi ve hukuki gerçektir. Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerde evrensel kabul edilen normdur." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da geçtiğimiz hafta batılı ülkelerin Ukrayna'nın bağımsızlığı için verdiği sözleri tutmazsa sonuçların Tayvan gibi ülkelere de zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu. .