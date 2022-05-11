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TIMETURK / DÜNYA / Çin'de sosyal medya düzenlemesi: Canlı yayına yaş sınırlaması

Çin'de sosyal medya düzenlemesi: Canlı yayına yaş sınırlaması

Çin'de 16 yaşın altındaki internet kullanıcılarının canlı yayın yapmaları yasaklanırken 16-18 yaş aralığındakilere canlı yayın için ebeveyn izni şartı getirildi.

17 Saat Önce
2022-05-11 08:29:51
Çin'de sosyal medya düzenlemesi: Canlı yayına yaş sınırlaması

South China Morning Post'taki habere göre, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi ve Siber Uzay İdaresi, reşit olmayan kullanıcıları siber ortamda korumayı amaçlayan yeni kararları yayımladı.

Buna göre, 16 yaşın altındakilerin internette canlı yayın yapmaları yasaklandı; 16-18 yaş aralığındakiler içinse canlı yayına ebeveyn izni şartı getirildi.

BAHŞİŞ DÜZENLEMESİ

Yeni kurallarla çevrim içi bahşişlerde de düzenleme yapıldı.

İnternet platformlarının, gerçek isimle kayıt zorunluluğu getirmesi istenirken, reşit olmayanların hediye, nakit yükleme, çevrim içi ödeme gibi yöntemlerle bahşiş göndermeleri yasaklandı.

Kurallara uyulmaması halinde platformlara yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Ayrıca, teknoloji firmalarına, ülkede yürürlüğe giren "genç modu" uygulamasını geliştirmeleri çağrısı yapıldı.

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