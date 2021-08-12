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Çin'de sel sonrası araba mezarlığı: Binlerce araç kullanılamaz halde
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TIMETURK / DÜNYA / Çin'de sel sonrası araba mezarlığı: Binlerce araç kullanılamaz halde

Çin'de sel sonrası araba mezarlığı: Binlerce araç kullanılamaz halde

Çin’de temmuz ayında meydana gelen selde binlerce araç kullanılamaz hale geldi.

2 Saat Önce
2021-08-12 15:07:26
Çin'de sel sonrası araba mezarlığı: Binlerce araç kullanılamaz halde

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Çin'in Zhengzhou şehri geçtiğimiz ay son yılların en büyük sel felaketine teslim oldu.

Felakette 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 238 bin araç kullanılamaz hale geldi. Söz konusu araçlar, bir araba mezarlığında toplandı.

Sıra sıra dizilen araçlar havadan çekilen dron görüntüleriyle sergilendi.

Araçların sahipleri yetkililerden zararlarının karşılanmasını bekliyor.

Selin zarar verdiği araç ve binalar için 1 milyar 700 milyon dolarlık tazminat talep ediliyor.

Yetkililer taleplerin karşılanacağını söylese de henüz ödemeler başlamadı.

Selin ekonomiye zararı ise 20 milyar dolar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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