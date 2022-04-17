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TIMETURK / DÜNYA / Çin'de koronavirüs vakaları hızla yükseliyor

Çin'de koronavirüs vakaları hızla yükseliyor

Çin ana karasında, son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 794 koronavirüs vakası kayda geçti.

2 Saat Önce
2022-04-17 11:35:19
Çin'de koronavirüs vakaları hızla yükseliyor

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 3 bin 529, hastalık belirtisi göstermeyen 22 bin 626 vaka saptandı.

Çinli sağlık yetkilileri, COVID-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 139 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

ŞANGHAY'DAKİ KARANTİNA TEDBİRLERİ SÜRÜYOR

Ülkenin en büyük şehri Şanghay, en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 3 bin 238, hastalık belirtisi göstermeyen 21 bin 582 vaka görüldü.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklamıştı.

HONG KONG

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise COVID-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 794 COVID-19 vakası tespit edildi, 41 kişi hayatını kaybetti. Kentte günlük vaka son iki günde 1000'in altına düştü.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 197 bin 78 vaka görüldü, 9 bin 110 kişi hayatını kaybetti. .

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