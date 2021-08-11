Çin'de Kanadalı işadamına casusluk mahkumiyeti

Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Kanadalı Schellenberg'in idam cezasının onanmasının ardından Çin'deki bir mahkeme yine Kanadalı bir işadamını casusluktan suçlu buldu ve onu 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.