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Çin'de düşen yolcu uçağı ile ilgili yeni gelişme

Çin’de 21 Mart'ta düşen ve 132 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağının ikinci karakutusu da bulundu.

8 Dakika Önce
2022-03-27 08:55:17
Çin'de düşen yolcu uçağı ile ilgili yeni gelişme

İkinci karakutunun görüntülerini Çin devlet televizyonu paylaştı. Kara kutunun genel olarak sağlam ve görevlilerin elinde olduğu görüldü.

İkinci karakutunun da incelenmek üzere Pekin'deki Çin Sivil Havacılık İdaresine gönderileceği duyuruldu.

Uçaktaki ilk karakutu geçtiğimiz günlerde bulunmuştu.

Çin'de düşen yolcu uçağının karakutularından birine ulaşıldı

Kara kutular üzerinde yapılacak incelemelerin kazanın nedenini açığa çıkartması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden gün içinde yapılan açıklamada, China Eastern Havayolları'na ait 123'ü yolcu ve 9'u mürettebat olmak üzere 132 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı kaydedilmişti.

Bölgeye bağlı Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgede düşen uçağın, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den, Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya sefer düzenlediği aktarılmıştı.

Düşen uçakta bulunan 132 kişi ölmüştü. .

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