Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yapılması yasaklandı

Çin'de, rekabetçi eğitim sisteminde veliler ve öğrenciler üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla 6 ve 7 yaşındaki öğrenciler için yazılı sınavlar yasaklandı.

Çin Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin karşılaştığı baskıyı etkili bir şekilde hafifletmek amacıyla zorunlu eğitim kapsamında okulların sınav sayısını büyük oranda azaltmasına ilişkin genelge yayımladı.

BBC'nin haberine göre, Çin'in eğitim alanındaki reformların bir parçası olarak Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, bu baskının öğrencilerin "fiziksel ve zihinsel sağlığına" zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sınavlar eğitimin gerekli bir parçasıdır ancak bazı okullarda çok sık tekrarlanan sınavlar gibi öğrencilere aşırı yük getiren sorunlar var. Bu durumun düzeltilmesi gerekir." değerlendirmesi yer aldı.

Yeni kurallarla ayrıca Çin'de bir okulun dönem başına belirleyebileceği test ve sınav sayısı da sınırlandı.

Açıklamada, "İlkokul birinci ve ikinci sınıfların yazılı sınava girmelerine gerek kalmayacak. Diğer sınıflar için okul her dönem bir final sınavı düzenleyebilir. Ortaokul için ara sınavlara izin verilir." ifadesi kullanıldı.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da bazı kullanıcılar kararın, çocuklar üzerindeki baskıyı hafifletmek için doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ifade ederken, bazıları okulların yetenekleri sınavsız nasıl test edip ölçeceğini sorguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.