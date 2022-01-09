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TIMETURK / DÜNYA / Çin'de 14 milyon kişiye toplu koronavirüs testi

Çin'de 14 milyon kişiye toplu koronavirüs testi

Çin'in Tianjin kentinde, çoğunluğu çocuklardan oluşan 20 kişinin koronavirüse yakalanmasının ardından 14 milyon kişiye toplu koronavirüs testi uygulanmaya başladı.

3 Saat Önce
2022-01-09 14:47:34
Çin'de 14 milyon kişiye toplu koronavirüs testi

Kentte, tespit edilen vakaların 15'inin 8 ila 13 yaş aralığındaki öğrencilerden oluştuğu; 4 kişinin öğrenci velisi, 1 kişinin ise okul personeli olduğu açıklandı.

Söz konusu vakalardan en az 2'si Omicron varyantı olarak kayıtlara geçti.

Şehir genelinde bugün başlatılan test uygulamasının 2 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Çin, 4 Şubat'ta Pekin'de başlayacak kış olimpiyatları öncesi koronavirüse karşı "sıfır tolerans" stratejisini hayata geçirdi.

Çin ana karasında 8 Ocak'a kadar toplam 103 bin 619 koronavirüs vakası görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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